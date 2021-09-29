В НАНУ прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Украине в начале октября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине прогнозируется рост количества новых случаев COVID-19 в начале октября. Количество новых заражений превысит 10 тыс. случаев. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 29 сентября — 12 октября 2021 года, который обнародован на сайте НАН Украины, передает УНН.
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“Среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 6593 человек в день (за две недели увеличение в 2.2 раза), среднее количество летальных случаев равен 115 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение в два раза). Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложена текущая тенденцию к увеличению количества новых выражений), среднее количество новых случаев равна 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) в течение недели 29 сентября — 5 октября 2021 года и 11599 (SEIR_U), 10002 (Prophet) — в течение недели 6-12 октября 2021 года”, — говорится в прогнозе.
Детали
Сообщается, что количество новых больных, новых госпитализаций и летальных случаев вдвое превышает прошлогодние уровни в аналогичные даты. Количество занятых больничных коек с подключенным кислородом вдвое выше, чем в те же даты год назад.
“Наблюдаемая летальность близка к 3%. Высоким остается количество госпитализированных детей и лиц от 18 до 34 лет”, — отмечается в прогнозе.
Отмечается, что угрожающая ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,411 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 сентября, — более 9,6 тысячи, антирекорд этой осенью. Госпитализировано за сутки при этом около 2,8 тысячи человек, более чем удвоение показателя против предыдущего дня.
Напомним, две области Украины из-за превышения уровня госпитализаций по COVID-19 и загруженности коек с кислородом соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности.