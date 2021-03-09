У МЗС закликали Іран припинити переслідування та залякування сімей жертв катастрофи літака МАУ

Цитата

“Минуло трохи більше року з часу трагічного збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“. Внаслідок катастрофи, спричиненої двома іранськими ракетами „земля-повітря“, загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату.

У лютому спеціальні доповідачі Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому було викладено низку дуже серйозних звинувачень. Головним занепокоєнням є те, що було порушено право на життя 176 пасажирів та членів екіпажу. Виходимо з того, що Іран не відповів на цей лист.

Порушення Іраном зобов’язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали Іран:

Контекст

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих — громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком. Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.