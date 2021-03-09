В МИД призвали Иран прекратить преследование и запугивание семей жертв катастрофы самолета МАУ

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по сбиванию Ираном самолета рейса PS752 в январе прошлого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства иностранных дел.

Цитата

“Прошло чуть больше года с момента трагического сбивания самолета рейса PS752 авиакомпании „Международные авиалинии Украины“. В результате катастрофы, вызванной двумя иранскими ракетами „земля-воздух“, погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую утрату.

В феврале специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором были изложены ряд серьезных обвинений. Главным беспокойством является то, что было нарушено право на жизнь 176 пассажиров и членов экипажа. Исходим из того, что Иран не ответил на это письмо.

Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о вполне недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв”, — говорится в сообщении.

В МИД призвали Иран:

  • безотлагательно дать ответ на письмо специальной докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар;
  • немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;
  • обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии;
  • предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

Контекст

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших — граждане шести стран (Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Великобритании), в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Иран, несмотря на сообщения западных стран со ссылкой на свои разведки, самолет был сбит с комплекса противовоздушной обороны, несколько дней продолжал утверждать, что причиной катастрофы была техническая проблема с самолетом. Лишь утром 11 января в Иране официально признали свою вину за сбивание украинского самолета, который назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

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