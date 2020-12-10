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У МЗС РФ відреагували на резолюцію ООН щодо мілітаризації анексованого Криму: це агітаційна фальшивка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала “агітаційною фальшивкою” внесену Україною і прийняту 7 грудня на пленарному засіданні Генасамблеї ООН резолюцію з проблеми мілітаризації анексованих Москвою Криму і Севастополя, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Прийнята резолюція цілком побудована на перекручуванні фактів і абсолютно бездоказових звинувачень на адресу нашої країни, — сказала вона в четвер на брифінгу. — Що показово, ніяких консультацій по тексту не проводилося, можна задати питання чому. Тому що соромно обговорювати цю агітаційну фальшивку, там обговорювати нічого”.

Захарова заявила, що ініціативу підтримала “всього лише третина” держав-членів. “Такий розклад демонструє, що велика частина світового співтовариства не згідна з картиною світу, яка насаджується київською владою, незважаючи на неприкритий тиск, який західні куратори України чинять на багато країн”, — сказала російський дипломат.

За словами Захарової, замість дискусії делегаціям нібито “внушалась думка” про те, що голосування — це підтвердження територіальної цілісності України. “Питання про приналежність Криму було вирішене в 2014 році самими жителями півострова (як вважають у Москві — ред.). Крим є невід’ємною частиною РФ. Росія має право на своїй території проводити навчання, розміщувати будь-які об’єкти, оголошувати призов до армії і організовувати патріотичне виховання молоді”, — сказала Захарова.

Раніше Кремль заявив, що Крим є нібито “суверенною територією Росії, і країна, керуючись нормами міжнародного права, має право робити там все необхідне для забезпечення своєї безпеки”.

Нагадаємо, ГА ООН в понеділок прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації анексованого Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. На підтримку документа проголосували 63 країни, ще 17 держав виступили проти, 62 утрималися.

Серед тих, хто проголосував проти, крім Росії, були Білорусь, Вірменія, Китай, Сербія, Киргизстан, Іран, КНДР і Венесуела.

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