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Кремль прокоментував резолюцію ООН щодо мілітаризації захопленого Криму: це наша суверенна територія

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Крим є нібито “суверенною територією Росії, і країна, керуючись нормами міжнародного права, має право робити там все необхідне для забезпечення своєї безпеки”. Таким чином прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував в середу на прийняття Генеральною Асамблеєю (ГА) ООН запропонованої Україною резолюції про проблему мілітаризації анексованого Москвою Криму, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

"В даному випадку мова йде про суверенну територію РФ, на якій РФ в рамках міжнародного права і в рамках міжнародних зобов'язань вільна робити все, що необхідно для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.

ГА ООН в понеділок прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації анексованого Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. На підтримку документу проголосували 63 країни, ще 17 держав виступили проти, 62 утрималися.

Серед тих, хто проголосував проти, крім Росії, були Білорусь, Вірменія, Китай, Сербія, Киргизстан, Іран, КНДР і Венесуела.

Раніше Кремль заявив, що продовжить "терпляче доводити" Туреччини позицію про нібито приналежність Криму Росії.

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