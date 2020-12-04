Кремль заявив, що продовжить "терпляче доводити" Туреччині позицію про нібито приналежність Криму Росії

“Крим відноситься до серйозних розбіжностей, тут у нас діаметрально протилежні точки зору, — підкреслив він. — Ми продовжимо доводити до наших турецьких візаві нашу послідовну позицію щодо Криму ”. “Ми доводимо свою позицію до наших турецьких друзів і продовжимо це робити досить терпляче і послідовно”, — додав Пєсков.

Він нагадав також, що перегляд питання про приналежність анексованого українського півострова “ніяк не може обговорюватися”.

За словами Пєскова, відносини між Росією і Туреччиною важливі для обох країн, а також з позицій регіональної безпеки і стабільності. “Ці відносини носять взаємовигідний характер і ґрунтуються на принципах невтручання у внутрішні справи один одного і поваги інтересів один одного”, — підкреслив представник Кремля.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчика з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захисту прав жителів півострова повідомили в Україні.

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

Başta askeri işbirliği&savunma sanayi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

”Kırım Platformu” girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. pic.twitter.com/3tFPhByeFK

#NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Karadeniz Bölgesinde Güvenlik konulu oturumuna Ukrayna DB Dmytro Kuleba ile birlikte katıldık. #Ukrayna ve #Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık.@NATO pic.twitter.com/3D5x0HxcUN

Раніше в жовтні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також в черговий раз заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.