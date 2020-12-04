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Кремль заявил, что продолжит "терпеливо доказывать" Турции позицию о якобы принадлежности Крыма России

Кремль заявил, что продолжит "терпеливо доказывать" Турции позицию о якобы принадлежности Крыма России

Киев  •  УНН

 • 18643 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Россия продолжит “терпеливо и последовательно доводить” до Турции свою позицию о якобы принадлежности аннексированного украинского Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения, — подчеркнул он. — Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму”. “Мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно”, — добавил Песков.

Он напомнил также, что пересмотр вопроса о принадлежности аннексированного украинского полуострова “никак не может обсуждаться”.

По словам Пескова, отношения между Россией и Турцией важны для обеих стран, а также с позиций региональной безопасности и стабильности. “Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга”, — подчеркнул представитель Кремля.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию “Крымской платформы” — переговорной площадки по вопросам аннексированного Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова сообщили в Украине.

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также в очередной раз заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

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