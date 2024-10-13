У МЗС Ірану вчергове заперечили передачу балістичних ракет росії
Київ • УНН
МЗС Ірану знову заперечив передачу балістичних ракет Росії. Міністр підкреслив, що військова співпраця між країнами почалася задовго до війни в Україні.
У Тегерані вчергове заперечили передачу росії балістичних ракет та наголосили, що співпраця Ірану та рф почалась задовго до війни проти України. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, передає УНН.
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Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще шукайте іншу історію
За його словами, ірано-російська військова співпраця не є новою, а "має свою історію задовго до початку війни росії проти України".
Окрім того, іранський міністр підкреслив, що "деякі європейці" забезпечили Ізраїль всіма видами зброї.
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Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його уряд не передавав росії жодної зброї з моменту приходу до влади у серпні.
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