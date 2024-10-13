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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У МЗС Ірану вчергове заперечили передачу балістичних ракет росії

Київ • УНН

 • 28932 перегляди

МЗС Ірану знову заперечив передачу балістичних ракет Росії. Міністр підкреслив, що військова співпраця між країнами почалася задовго до війни в Україні.

У МЗС Ірану вчергове заперечили передачу балістичних ракет росії

У Тегерані вчергове заперечили передачу росії балістичних ракет та наголосили, що співпраця Ірану та рф почалась задовго до війни проти України. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, передає УНН.

Деталі

Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще шукайте іншу історію

- заявив Аракчі

За його словами, ірано-російська військова співпраця не є новою, а "має свою історію задовго до початку війни росії проти України".

Окрім того, іранський міністр підкреслив, що "деякі європейці" забезпечили Ізраїль всіма видами зброї.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його уряд не передавав росії жодної зброї з моменту приходу до влади у серпні.

"Шахеди" в обмін на літаки: Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Іран підтримує рф 12.09.24, 14:55 • 16727 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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