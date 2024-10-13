В МИД Ирана в очередной раз опровергли передачу баллистических ракет россии

В Тегеране в очередной раз отрицают передачу России баллистических ракет и отметили, что сотрудничество Ирана и РФ началось задолго до войны против Украины. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, передает УНН.

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Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше ищите другую историю - заявил Аракчи

По его словам, ирано-российское военное сотрудничество не является новым, а "имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины".

Кроме того, иранский министр подчеркнул, что "некоторые европейцы" обеспечили Израиль всеми видами оружия.

Напомним,

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его правительство не передавало России никакого оружия с момента прихода к власти в августе.

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