У Музеї історії України у Другій світовій демонтували російськомовні написи зі скульптурної галереї - Мінкульт

Зі скульптурної галереї Національного музею історії України у Другій світовій війні демонтували російськомовні написи, що залишилися з радянського періоду. Про це повідомляє Міністерство культури, передає УНН.

Продовжуємо процес деколонізації та очищення музейного простору від російськомовних написів і радянських ідеологічних нашарувань. Це важливий крок до усунення пропагандистських маркерів тоталітарного режиму. Ми послідовно вивільняємо публічний простір від імперських наративів - сказав заступник міністра культури Іван Вербицький.

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук наголосив, що "за нинішніх умов повномасштабної війни наявність у просторі Меморіального комплексу російськомовних написів, які ретранслюють наративи ворога, та слугують обґрунтуванням російської агресії, є неприпустимим".

У Мінкульті додали, що Музей війни здійснює глибоку роботу з контекстами, сенсами та історичними акцентами. Заклад послідовно відмовляється від застарілих радянських інтерпретацій та пропонує відвідувачам український, критичний і сучасний погляд на події Другої світової війни.

Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі. Вона охоплює перегляд текстів, візуальних рішень, наукових коментарів та концептуальних підходів до подачі історичного матеріалу з урахуванням сучасного контексту та досвіду війни, яку Україна переживає сьогодні - заявили в Мінкульті.

Нагадаємо

Під час комбінованої російської атаки у ніч на 6 червня у Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля "Батьківщини-матері".