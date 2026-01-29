У Музеї історії України у Другій світовій демонтували російськомовні написи зі скульптурної галереї - Мінкульт
Київ • УНН
Зі скульптурної галереї Національного музею історії України у Другій світовій війні демонтували російськомовні написи. Це частина деколонізації та очищення музейного простору від радянських ідеологічних нашарувань.
Продовжуємо процес деколонізації та очищення музейного простору від російськомовних написів і радянських ідеологічних нашарувань. Це важливий крок до усунення пропагандистських маркерів тоталітарного режиму. Ми послідовно вивільняємо публічний простір від імперських наративів
Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук наголосив, що "за нинішніх умов повномасштабної війни наявність у просторі Меморіального комплексу російськомовних написів, які ретранслюють наративи ворога, та слугують обґрунтуванням російської агресії, є неприпустимим".
У Мінкульті додали, що Музей війни здійснює глибоку роботу з контекстами, сенсами та історичними акцентами. Заклад послідовно відмовляється від застарілих радянських інтерпретацій та пропонує відвідувачам український, критичний і сучасний погляд на події Другої світової війни.
Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі. Вона охоплює перегляд текстів, візуальних рішень, наукових коментарів та концептуальних підходів до подачі історичного матеріалу з урахуванням сучасного контексту та досвіду війни, яку Україна переживає сьогодні
Під час комбінованої російської атаки у ніч на 6 червня у Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля "Батьківщини-матері".