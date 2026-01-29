$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 2016 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 5022 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 10583 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 14876 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 26192 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 24490 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 28600 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 25906 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19370 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20910 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Музее истории Украины во Второй мировой демонтировали русскоязычные надписи со скульптурной галереи - Минкульт

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Со скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи. Это часть деколонизации и очистки музейного пространства от советских идеологических наслоений.

В Музее истории Украины во Второй мировой демонтировали русскоязычные надписи со скульптурной галереи - Минкульт

Из скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи, оставшиеся с советского периода. Об этом сообщает Министерство культуры, передает УНН

Продолжаем процесс деколонизации и очистки музейного пространства от русскоязычных надписей и советских идеологических наслоений. Это важный шаг к устранению пропагандистских маркеров тоталитарного режима. Мы последовательно освобождаем публичное пространство от имперских нарративов 

- сказал заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук подчеркнул, что "в нынешних условиях полномасштабной войны наличие в пространстве Мемориального комплекса русскоязычных надписей, ретранслирующих нарративы врага и служащих обоснованием российской агрессии, недопустимо". 

В Минкульте добавили, что Музей войны осуществляет глубокую работу с контекстами, смыслами и историческими акцентами. Учреждение последовательно отказывается от устаревших советских интерпретаций и предлагает посетителям украинский, критический и современный взгляд на события Второй мировой войны.

Работа по деколонизации музейных экспозиций будет продолжаться. Она охватывает пересмотр текстов, визуальных решений, научных комментариев и концептуальных подходов к подаче исторического материала с учетом современного контекста и опыта войны, которую Украина переживает сегодня 

- заявили в Минкульте. 

Напомним 

Во время комбинированной российской атаки в ночь на 6 июня в Киеве взрывной волной поврежден фасад музея возле "Родины-матери".

Антонина Туманова

ОбществоКультура
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Киев