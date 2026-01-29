В Музее истории Украины во Второй мировой демонтировали русскоязычные надписи со скульптурной галереи - Минкульт

Из скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи, оставшиеся с советского периода. Об этом сообщает Министерство культуры, передает УНН.

Продолжаем процесс деколонизации и очистки музейного пространства от русскоязычных надписей и советских идеологических наслоений. Это важный шаг к устранению пропагандистских маркеров тоталитарного режима. Мы последовательно освобождаем публичное пространство от имперских нарративов - сказал заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук подчеркнул, что "в нынешних условиях полномасштабной войны наличие в пространстве Мемориального комплекса русскоязычных надписей, ретранслирующих нарративы врага и служащих обоснованием российской агрессии, недопустимо".

В Минкульте добавили, что Музей войны осуществляет глубокую работу с контекстами, смыслами и историческими акцентами. Учреждение последовательно отказывается от устаревших советских интерпретаций и предлагает посетителям украинский, критический и современный взгляд на события Второй мировой войны.

Работа по деколонизации музейных экспозиций будет продолжаться. Она охватывает пересмотр текстов, визуальных решений, научных комментариев и концептуальных подходов к подаче исторического материала с учетом современного контекста и опыта войны, которую Украина переживает сегодня - заявили в Минкульте.

Напомним

Во время комбинированной российской атаки в ночь на 6 июня в Киеве взрывной волной поврежден фасад музея возле "Родины-матери".