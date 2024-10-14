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У москві лавров зустрівся з посланцем Папи Римського щодо миру в Україні

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ РФ Лавров провів зустріч з кардиналом Дзуппі, посланцем Папи з питань миру в Україні. Обговорювалася гуманітарна співпраця та двосторонні відносини в контексті конфлікту в Україні.

У москві лавров зустрівся з посланцем Папи Римського щодо миру в Україні

В понеділок, 14 жовтня, міністр закордонних справ рф сергій лавров зустрівся з посланцем Папи Римського з питань миру в Україні кардиналом Маттео Маріо Дзуппі. Про це заявили у російському МЗС, передає УНН.

Деталі

В росії розповіли, що під час розмови сторони детально обговорили співпрацю в гуманітарній сфері в контексті конфлікту довкола України та торкнулися низки актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Було відзначено конструктивний розвиток російсько-ватиканського діалогу

- додали в МЗС рф.

Доповнення

російські ЗМІ з посиланням на власні джерела додають, що в рамках візиту до рф кардинал Маттео Маріо Дзуппі може також провести зустріч з патріархом Кирилом.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що кардинал Маттео Марія Дзуппі, посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до москви.

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Володимир Омельченко

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