В москве лавров встретился с посланником Папы Римского по поводу мира в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел РФ Лавров провел встречу с кардиналом Дзуппи, посланником Папы по вопросам мира в Украине. Обсуждалось гуманитарное сотрудничество и двусторонние отношения в контексте конфликта в Украине.
В понедельник, 14 октября, министр иностранных дел рф Сергей Лавров встретился с посланником Папы Римского по вопросам мира в Украине кардиналом Маттео Марио Дзуппи. Об этом заявили в российском МИД, передает УНН.
Детали
В россии рассказали, что во время разговора стороны подробно обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и коснулись ряда актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Было отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога
Дополнение
российские СМИ со ссылкой на собственные источники добавляют, что в рамках визита в рф кардинал Маттео Марио Дзуппи может также провести встречу с патриархом Кириллом.
Напомним,
Ранее УНН писал, что кардинал Маттео Мария Дзуппи, посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине прибыл в Москву.
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