Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до москви для переговорів
Київ • УНН
Кардинал Маттео Марія Дзуппі розпочав візит до москви в межах місії, дорученої Папою Франциском. Мета - сприяти возз'єднанню українських сімей, обміну полоненими та досягненню миру.
Кардинал Маттео Марія Дзуппі, посланець Папи Римського з питань миру в Україні, перебуває з візитом у москві, повідомив очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
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"Сьогодні кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до москви в межах місії, дорученої йому минулого року Папою Франциском, щоб зустрітися з владою та оцінити подальші зусилля щодо сприяння возз’єднання сімей українських дітей та обміну полоненими, з метою досягнення миру, на який так сподіваються", - підтвердив очільник прес-служби Ватикану Маттео Бруні.
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