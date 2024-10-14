Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине прибыл в москву для переговоров

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  61817 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  102040 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
  •  111177 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  140080 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  169313 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  177919 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193137 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175874 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150833 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине прибыл в москву для переговоров

Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине прибыл в москву для переговоров

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:59  •  3279 просмотра

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Кардинал Маттео Мария Дзуппи начал визит в Москву в рамках миссии, порученной Папой Франциском. Цель - способствовать воссоединению украинских семей, обмену пленными и достижению мира.

Кардинал Маттео Мария Дзуппи, посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине, находится с визитом в москве, сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Сегодня кардинал Маттео Дзуппи начал новый визит в москву в рамках миссии, порученной ему в прошлом году Папой Франциском, чтобы встретиться с властями и оценить дальнейшие усилия по содействию воссоединения семей украинских детей и обмена пленными, с целью достижения мира, на который так надеются", - подтвердил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Зеленский на встрече с Папой Франциском: более 400 женщин в российском плену, а всего не менее 1700 гражданских11 октября 2024, 11:37 • 12717 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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