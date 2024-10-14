Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине прибыл в москву для переговоров
Киев • УНН
Кардинал Маттео Мария Дзуппи начал визит в Москву в рамках миссии, порученной Папой Франциском. Цель - способствовать воссоединению украинских семей, обмену пленными и достижению мира.
Кардинал Маттео Мария Дзуппи, посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине, находится с визитом в москве, сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
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"Сегодня кардинал Маттео Дзуппи начал новый визит в москву в рамках миссии, порученной ему в прошлом году Папой Франциском, чтобы встретиться с властями и оценить дальнейшие усилия по содействию воссоединения семей украинских детей и обмена пленными, с целью достижения мира, на который так надеются", - подтвердил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
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