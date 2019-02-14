У морських портах України зросла перевалка вантажів

"За підсумками січня 2019 року українські порти обробили на 362 тис. тонн (або на 3,4%) вантажів більше, ніж за перший місяць минулого року. Головні драйвери зростання – вже традиційні – зернові, руда та контейнерні вантажі", - йдеться в повідомленні.

Так, найбільшу динаміку в розрізі вантажів у порівнянні з січнем 2018 року продемонстрували контейнери: +34%, або майже 20 000 TEU (двадцятифутовий еквівалент - ред.), зазначили в адміністрації. На понад 21% зросли обсяги перевалки зерна та руди - на 665 тис. тонн та на 406 тис. тонн відповідно.

Збільшення перевалки відбулося в основному внаслідок зростання експорту майже на 1 млн тонн, або на 12%, пояснили в АМПУ. Водночас, імпорт та транзит вантажів, навпаки, скоротилися на 23,3%, або майже 500 тис. тонн, та 12,5%, понад 100 тис. тонн, відповідно.

"Найпомітніше збільшили показники обробки вантажів Херсонський порт – на понад 27% та порт Южний – понад 10%. Також зросла перевалка у портах Бердянськ, Чорноморськ, Одеса, Рені", - зазначили в АМПУ.

З початку 2019 року українські морські порти обробили 856 суден, що на 57 одиниць менше, ніж у січні 2018 року. На понад 20% збільшили кількість оброблених суден порти Бердянськ, Ольвія та Херсон.

"За підсумками січня відзначається незначне збільшення перевезення пасажирів – 2460, що на 57 більше ніж торік. Переважно це паромні перевезення у порту Чорноморськ", - зазначили в Адміністрації.

Крім того, з початку року завдяки сприятливим погодним умовам по річці Дніпро здійснили 41 суднопрохід. У січні минулого року на Дніпрі діяла льодова кампанія, тож судна не проходили.

"Загалом обсяг перевезень вантажів по Дніпру склав 61,2 тис. тонн. Майже 90% з них – зернові. Також річкою перевозилися металопродукція, будматеріали та інші вантажі", - проінформували в АМПУ.

Нагадаємо, Україна входить у п’ятірку за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень.