Україна входить у топ-5 за кількістю офіцерів мортранспорту у перевезеннях морем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна входить у п’ятірку за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.
"Україна входить у п’ятірку за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень", - зазначив Глава держави.
За його словами, для розвитку Україні необхідно готувати більше кадрів у сфері морських перевезень у профільних вишах.
"Держава підтримуватиме розвиток морського освітнього потенціалу", - додав Порошенко.
Нагадаємо, морські порти України перевищили обсяг перевалки вантажів проти аналогічного періоду 2017 року на більш ніж 760 тис. тонн або 0,6%.