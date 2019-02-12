Україна входить у топ-5 за кількістю офіцерів мортранспорту у перевезеннях морем

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна входить у п’ятірку за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.