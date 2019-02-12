Украина входит в топ-5 по числу офицеров мортранспорта в перевозках морем
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина входит в пятерку по количеству офицеров морского транспорта, работающих на мировом рынке морских перевозок. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.
"Украина входит в пятерку по количеству офицеров морского транспорта, работающих на мировом рынке морских перевозок", - отметил Глава государства.
По его словам, для развития Украины необходимо готовить больше кадров в сфере морских перевозок в профильных вузах.
"Государство будет поддерживать развитие морского образовательного потенциала", - добавил Порошенко.
Напомним, морские порты Украины превысили объем перевалки грузов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на более чем 760 тыс. тонн или 0,6%.