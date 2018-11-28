Вантажообіг у морських портах трохи покращив позиції

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Морські порти України перевищили обсяг перевалки вантажів аналогічного періоду 2017 року на більш ніж 760 тис. тонн або 0,6%. Про це повідомив відділ зовнішніх комунікацій Адміністрації морських портів України, передає УНН.

“Починаючи з другого півріччя, українським морським портам вдалося скоротити 3% відставання за обсягами перевалки від показників попереднього року, а в кінці листопада перевищити його на 0,6% або 767 тис. тонн”, — йдеться у повідомленні.

Попердній результат станом на початок жовтня був на 1,7% нижчий, ніж за аналогічний період у 2017 році.

В АМПУ пов’язують результат з роботою оперативного штабу на залізниці з перевезення зернових під керівництвом віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона.

Крім того, у світлі останніх подій у зв’язку із введенням воєнного стану, керівник АМПУ Райвис Вецкаганс зазначив, що надзвичайний режим поки що не відобразився на операційній діяльності портів.

На даний момент роботи із завантаження та розвантаження суден тривають як на Чорному, так і на Азовському морях. Упродовж 26-27 листопада два судна з Маріупольського порту пройшли в Чорне море. На даний момент з боку Азовського моря очікують черги на прохід Керч-Єнікальським каналом 8 судів, а в зворотному напрямку — ще 21 судно.

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В АМПУ підтверджують, що ситуація, яка склалася, позначається на собівартості перевезення вантажів з українських портів Азовського моря.

“АМПУ зі свого боку продовжує інвестувати в розвиток цих портів. До кінця наступного року ми плануємо довести глибини в портах Бердянська і Маріуполя до паспортних показників. Для цього туди після ремонту буде переведений ще один землесос. Також в Маріуполі триває реалізація інвестиційного проекту з реконструкції причалу № 4 і будівництва нового зернового терміналу спільно з ДП „МТП“ із потужністю до 1,5 млн тонн на рік”, — розповів про плани з розвитку портів Райвис Вецкаганс.

Зазначається, що капіталовкладення АМПУ у цей проект вже перевищили 50 млн грн.

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Нагадаємо, 28 листопада було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада упродовж 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.

Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень.

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