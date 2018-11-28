Грузооборот в морских портах немного улучшил позиции

“Начиная со второго полугодия, украинским морским портам удалось сократить 3% отставание по объемам перевалки показателей предыдущего года, а в конце ноября превысить его на 0,6% или 767 тыс. тонн”, — говорится в сообщении.

Предыдущий результат по состоянию на начало октября был на 1,7% ниже, чем за аналогичный период в 2017 году.

В АМПУ связывают результат с работой оперативного штаба на железной дороге по перевозке зерновых под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Кроме того, в свете последних событий в связи с введением военного положения, руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс отметил, что чрезвычайный режим пока не отразился на операционной деятельности портов.

На данный момент работы по погрузке и разгрузке судов продолжаются как на Черном, так и на Азовском морях. В течение 26-27 ноября два судна с Мариупольского порта прошли в Черное море. На данный момент со стороны Азовского моря ожидают очереди на проход в Керчь-Еникальский канал 8 судов, а в обратном направлении — еще 21 судно.

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В АМПУ подтверждают, что ситуация, которая сложилась, сказывается на себестоимости перевозки грузов из украинских портов Азовского моря.

“АМПУ со своей стороны продолжает инвестировать в развитие этих портов. К концу следующего года мы планируем довести глубины в портах Бердянска и Мариуполя до паспортных показателей. Для этого туда после ремонта будет переведен еще один землесос. Также в Мариуполе продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции причала № 4 и строительства нового зернового терминала совместно с ГП “МТП” с мощностью до 1,5 млн тонн в год", — рассказал о планах по развитию портов Райвис Вецкаганс.

Отмечается, что капиталовложения АМПУ в этот проект уже превысили 50 млн грн.

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Напомним, 28 ноября был обнародован указ о военном положении. Он начинает действовать с 14:00 26 ноября в течение 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.

Ранее УНН писал о рисках, которые вызовет введение военного положения в Украине. Чрезвычайный режим будет иметь последствия для рыбной промышленности, аграрного экспорта и рынка международных перевозок.