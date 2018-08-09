У МЕРТ розповіли про хід реалізації Україною проекту Шовковий шлях

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Центральні органи виконавчої влади України реалізують план виконання домовленостей між урядом України та урядом Китаю, у тому числі, Плану дій Україна — КНР зі спільної побудови “Економічного поясу Великого шовкового шляху” та “Морського шовкового шляху ХХІ ст.”. Про це УНН повідомили у МЕРТ у відповідь на запит.