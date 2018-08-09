У МЕРТ розповіли про хід реалізації Україною проекту Шовковий шлях
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Центральні органи виконавчої влади України реалізують план виконання домовленостей між урядом України та урядом Китаю, у тому числі, Плану дій Україна — КНР зі спільної побудови “Економічного поясу Великого шовкового шляху” та “Морського шовкового шляху ХХІ ст.”. Про це УНН повідомили у МЕРТ у відповідь на запит.
“Міністерством розроблено покроковий план виконання домовленостей, досягнутих за результатами Третього засідання Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом КНР, у тому числі, Плану дій Україна — КНР з реалізації ініціативи спільної побудови „Економічного поясу Великого шовкового шляху“ та „Морського шовкового шляху ХХІ ст.“, який виконується центральними органами виконавчої влади України”, — зазначили у Мінекономрозвитку.
У міністерстві наголосили, що Україна має цілу низку перспективних проектів, які можуть реалізовуватись в рамках вказаної ініціативи. Серед них об’єкти енергетики, зокрема, модернізація атомних та теплоелектростанцій, спільні проекти у сфері сільського господарства та транспортної інфраструктури, розвиток іпотечного ринку та будівництво доступного житла.
У МЕРТ нагадали, що Україна однією з перших приєдналася до проекту “Шовковий Шлях”. Ще у 2014 році підписано Протокол між Мінекономрозвитку та Міністерством комерції КНР про зміцнення співпраці щодо побудови економічного поясу Великого шовкового шляху. Цей документ став основою для визначення подальшого формату участі України у реалізації цього проекту.
У грудні 2017 року під час проведення Третього засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР підписано План дій Україна — КНР з реалізації ініціативи спільної побудови “Економічного поясу Великого шовкового шляху” та “Морського шовкового шляху ХХІ ст.”, який є загальним орієнтиром для наповнення стратегічного партнерства практичним змістом.
У концепцію участі України у проекті “Шовкового шляху” закладений фактор взаємозалежності та взаємодоповнюваності економік партнерів.
“Участь України у реалізації зазначеної китайської ініціативи дозволить активізувати двостороннє співробітництво та підвищити рівень комунікацій в галузях торгівлі, інвестицій, техніко-економічної співпраці, розвитку інфраструктури тощо”, — наголосили у МЕРТ.
Нагадаємо, за результатами минулого року Китай посів друге місце за обсягом товарообігу з Україною, який склав 7,7 млрд доларів.