В МЭРТ рассказали о ходе реализации Украиной проекта Шелковый путь

“Министерством разработан пошаговый план выполнения договоренностей, достигнутых по результатам третьего заседания Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР, в том числе, Плана действий Украина — КНР по реализации инициативы совместного построения „Экономического пояса Великого шелкового пути“ и „Морского шелкового пути ХХ ст.“, который выполняется центральными органами исполнительной власти Украины”, — отметили в Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что Украина имеет целый ряд перспективных проектов, которые могут реализовываться в рамках указанной инициативы. Среди них объекты энергетики, в частности, модернизация атомных и теплоэлектростанций, совместные проекты в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, развитие ипотечного рынка и строительство доступного жилья.

В МЭРТ напомнили, что Украина одной из первых присоединилась к проекту “Шелковый Путь”. Еще в 2014 году подписан Протокол между Минэкономразвития и Министерством коммерции КНР об укреплении сотрудничества по построению экономического пояса Великого шелкового пути. Этот документ стал основой для определения дальнейшего формата участия Украины в реализации этого проекта.

В декабре 2017 года во время проведения Третьего заседания Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР подписан План действий Украина — КНР по реализации инициативы совместного построения “Экономического пояса Великого шелкового пути” и “Морского шелкового пути XXI века”, который является общим ориентиром для наполнения стратегического партнерства практическим содержанием.

В концепцию участия Украины в проекте “Шелкового пути” заложен фактор взаимозависимости и взаимодополняемости экономик партнеров.

“Участие Украины в реализации указанной китайской инициативы позволит активизировать двустороннее сотрудничество и повысить уровень коммуникаций в сфере торговли, инвестиций, технико-экономического сотрудничества, развития инфраструктуры и т.д.”, — отметили в МЭРТ.

Напомним, по итогам прошлого года Китай занял второе место по объему товарооборота с Украиной, который составил 7,7 млрд долларов.