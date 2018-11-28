Україна посилила охорону морських портів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна посилила охорону морських портів. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
"У морських портах буде посилено охорону. Відповідні заходи вже проводяться з цього питання", - сказав він.
Тимошенко зазначив, що буде посилено угруповання військ і сил для того, щоб надійно виконати поставлені завдання в портах, зокрема Бердянська та Маріуполя.
Нагадаємо, за словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у середу в окупованому Криму заарештували 15 українських моряків.
Серед них - троє поранених.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У Генштабі ЗСУ заявили, що в цілому йдеться про 23 людей.
В ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила військовий стан, але тільки на 30 днів і в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні військовий стан з 26 листопада 2018 року.