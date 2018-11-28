Украина усилила охрану морских портов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина усилила охрану морских портов. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"В морских портах будет усилена охрана. Соответствующие меры уже проводятся по этому вопросу", - сказал он.
Тимошенко отметил, что будет усиленно группировки войск и сил для того, чтобы надежно выполнить поставленные задачи в портах, в частности Бердянска и Мариуполя.
Напомним, по словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в среду в оккупированном Крыму арестовали 15 украинских моряков.
Среди них - трое раненых.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 26 ноября 2018 года.