В морских портах Украины выросла перевалка грузов

"По итогам января 2019 года украинские порты обработали на 362 тыс. тонн (или на 3,4%) грузов больше, чем за первый месяц прошлого года. Главные драйверы роста - уже традиционные - зерновые, руда и контейнерные грузы", - говорится в сообщении.

Так, наибольшую динамику в разрезе грузов по сравнению с январем 2018 года продемонстрировали контейнеры: + 34%, или почти 20 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент - ред.), отметили в администрации. Более чем 21% выросли объемы перевалки зерна и руды - на 665 тыс. тонн и на 406 тыс. ьонн соответственно.

Увеличение перевалки произошло в основном в результате роста экспорта почти на 1 млн тонн, или на 12%, пояснили в АМПУ. В то же время, импорт и транзит грузов, напротив, сократились на 23,3%, или почти 500 тыс. тонн, и 12,5%, свыше 100 тыс. тонн, соответственно.

"Наиболее заметно увеличили показатели обработки грузов Херсонский порт - на более 27% и порт Южный - более 10%. Также выросла перевалка в портах Бердянск, Черноморск, Одесса, Рени", - отметили в АМПУ.

С начала 2019 года украинские морские порты обработали 856 судов, что на 57 единиц меньше, чем в январе 2018 года. Более чем на 20% увеличили количество обработанных судов порты Бердянск, Ольвия и Херсон.

"По итогам января отмечается незначительное увеличение перевозки пассажиров - 2460, что на 57 больше чем в прошлом году. В основном это паромные перевозки в порту Черноморск", - отметили в администрации.

Кроме того, с начала года благодаря благоприятным погодным условиям по реке Днепр осуществили 41 суднопроход. В январе прошлого года на Днепре действовала ледовая кампания, поэтому суда не проходили.

"В целом объем перевозок грузов по Днепру составил 61,2 тыс. тонн. Почти 90% из них - зерновые. Также рекой перевозились металлопродукция, стройматериалы и другие грузы", - проинформировали в АМПУ.

Напомним, Украина входит в пятерку по количеству офицеров морского транспорта, работающих на мировом рынке морских перевозок.