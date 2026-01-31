У Молдові масштабні відключення електрики: в уряді причиною назвали "серйозні проблеми" в українській електромережі
Київ • УНН
У Молдові, включно зі столицею Кишиневом, сталося масштабне відключення електроенергії. Міністр енергетики Молдови заявив, що причиною є серйозні проблеми в українській електромережі.
У частині населених пунктів Молдови, у тому числі у столиці - Кишиневі, немає електрики, повідомляє NewsMaker.md, пише УНН.
Деталі
Як вказано, ідеться щонайменше про Кишинів та передмістя (Ставченах, Дурлештах, Ватрі), а також Тараклію, Кагулю, Нові Анені.
У Кишиневі також зупинилися тролейбуси.
Спочатку Національний центр управління кризовими ситуаціями на сторінці у Facebook повідомив, що відключення електрики пов'язане з метеоумовами, але пізніше публікацію видалили.
Тим часом, міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що причина масштабного відключення електрики - серйозні проблеми в українській електромережі.
"Через серйозні проблеми в електричній мережі України вранці 31 січня впала напруга на високовольтній лінії 400 кВ Ісакча-Вулканешти-МДРЕС, це призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи", - написав він у Facebook.
Moldelectrica працює над усуненням наслідків аварії.
