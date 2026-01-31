У Молдові масштабні відключення електрики: в уряді причиною назвали "серйозні проблеми" в українській електромережі

$42.850.00
51.240.00
uk
09:29 • 262 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: зупинилося метро, є перебої з водою
30 січня, 18:51 • 20109 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 38412 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 40557 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 27333 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 25513 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 21844 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 22267 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21796 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22728 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
5м/с
75%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"31 січня, 00:37 • 17070 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 10624 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року04:21 • 6342 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo05:18 • 10574 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 14172 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 40571 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 25949 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 30866 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 34277 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 91271 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 626 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 3856 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 15193 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 15184 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 15472 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Серіали

У Молдові масштабні відключення електрики: в уряді причиною назвали "серйозні проблеми" в українській електромережі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Молдові, включно зі столицею Кишиневом, сталося масштабне відключення електроенергії. Міністр енергетики Молдови заявив, що причиною є серйозні проблеми в українській електромережі.

У Молдові масштабні відключення електрики: в уряді причиною назвали "серйозні проблеми" в українській електромережі

У частині населених пунктів Молдови, у тому числі у столиці - Кишиневі, немає електрики, повідомляє NewsMaker.md, пише УНН.

Деталі

Як вказано, ідеться щонайменше про Кишинів та передмістя (Ставченах, Дурлештах, Ватрі), а також Тараклію, Кагулю, Нові Анені.

У Кишиневі також зупинилися тролейбуси.

Спочатку Національний центр управління кризовими ситуаціями на сторінці у Facebook повідомив, що відключення електрики пов'язане з метеоумовами, але пізніше публікацію видалили.

Тим часом, міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що причина масштабного відключення електрики - серйозні проблеми в українській електромережі.

"Через серйозні проблеми в електричній мережі України вранці 31 січня впала напруга на високовольтній лінії 400 кВ Ісакча-Вулканешти-МДРЕС, це призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи", - написав він у Facebook.

Moldelectrica працює над усуненням наслідків аварії.

Українські міста охопили аварійні відключення світла: зупинилося метро, є перебої з водою31.01.26, 11:29 • 264 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Кишинів
Україна
Молдова