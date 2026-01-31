В Молдове масштабные отключения электричества: в правительстве причиной назвали "серьезные проблемы" в украинской электросети
Киев • УНН
В Молдове, включая столицу Кишинев, произошло масштабное отключение электроэнергии. Министр энергетики Молдовы заявил, что причиной являются серьезные проблемы в украинской электросети.
В части населенных пунктов Молдовы, в том числе в столице - Кишиневе, нет электричества, сообщает NewsMaker.md, пишет УНН.
Детали
Как указано, речь идет по меньшей мере о Кишиневе и пригородах (Ставченах, Дурлештах, Ватре), а также Тараклии, Кагуле, Новых Аненах.
В Кишиневе также остановились троллейбусы.
Сначала Национальный центр управления кризисными ситуациями на странице в Facebook сообщил, что отключение электричества связано с метеоусловиями, но позже публикацию удалили.
Тем временем, министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что причина масштабного отключения электричества - серьезные проблемы в украинской электросети.
"Из-за серьезных проблем в электрической сети Украины утром 31 января упало напряжение на высоковольтной линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МДРЭС, это привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - написал он в Facebook.
Moldelectrica работает над устранением последствий аварии.
