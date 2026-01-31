$42.850.00
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
В Молдове масштабные отключения электричества: в правительстве причиной назвали "серьезные проблемы" в украинской электросети

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В Молдове, включая столицу Кишинев, произошло масштабное отключение электроэнергии. Министр энергетики Молдовы заявил, что причиной являются серьезные проблемы в украинской электросети.

В Молдове масштабные отключения электричества: в правительстве причиной назвали "серьезные проблемы" в украинской электросети

В части населенных пунктов Молдовы, в том числе в столице - Кишиневе, нет электричества, сообщает NewsMaker.md, пишет УНН.

Детали

Как указано, речь идет по меньшей мере о Кишиневе и пригородах (Ставченах, Дурлештах, Ватре), а также Тараклии, Кагуле, Новых Аненах.

В Кишиневе также остановились троллейбусы.

Сначала Национальный центр управления кризисными ситуациями на странице в Facebook сообщил, что отключение электричества связано с метеоусловиями, но позже публикацию удалили.

Тем временем, министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что причина масштабного отключения электричества - серьезные проблемы в украинской электросети.

"Из-за серьезных проблем в электрической сети Украины утром 31 января упало напряжение на высоковольтной линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МДРЭС, это привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - написал он в Facebook.

Moldelectrica работает над устранением последствий аварии.

Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой31.01.26, 11:29 • 9034 просмотра

Юлия Шрамко

