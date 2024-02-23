У Міноборони розповіли, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації та які має переваги

У Міністерстві оборони розповіли, які переваги рекрутингу, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації, скільки часу займає процес подачі резюме до розподілення у військову частину та інші відповіді на найпоширеніші питання про рекрутинг. Про це розповів в бліц-інтерв’ю уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає УНН.

"Рекрутинг і мобілізація - це два паралельні процеси. Мета у них одна - це комплектація збройних сил. Коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо про контракти, що дає можливість людині обрати і посаду, на якій вона буде служити, і частину, в якій людина буде служити. Коли ми говоримо про мобілізацію, то це процес комплектування з урахуванням попереднього досвіду людини. Проте людина не впливає ні на вибір посади, ні на вибір частини", - сказав Бежевець.

Він додав, що "рекрутовані" люди мають більше соціальних пільг, ніж мобілізовані.

За його словами, серед переваг контрактної служби є:

можливість вибору місця проходження військової служби та можливість обрання військово-облікової спеціальності;

можливість кар’єрного зростання з урахуванням особистих побажань військовослужбовця;

можливість вступу до вищого військового навчального закладу для отримання першого рівня вищої освіти - бакалавр;

можливість проходження військової служби за місцем служби чоловіка/дружини;

грошова виплата за укладення першострокового контракту та розміщення разом з родиною у сімейному гуртожитку, або грошова компенсація за оренду житла;

можливість отримання кредиту від держави для придбання житла;

надання дітям військовослужбовцям у першочерговому порядку місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих таборах.

Бежевець зазначив, що також виплачується додаткові винагороди військовослужбовцям під час воєнного стану у розмірі 30 тис, 50 тис. та 100 тис. гривень залежно від місця служби та участі у бойових діях.

Також у разі прийняття на контракт не за місцем фактичного проживання будуть виплачуватися підйомна грошова допомога у розмірі місячного грошового забезпечення. Плюс 50% від розміру грошового забезпечення за кожного члена сім’ї.

"Мінімальне грошове забезпечення для солдата Сухопутних військ сьогодні становить 20276 гривень, що залежить від звання, вислуги років, роду військ. Так, наприклад, боєць ДШБ чи морської піхоти отримує більше за бійця Сухопутних військ, маючи аналогічне звання чи посаду", - зазначив представник Міноборони.

Він наголосив, що контракт підписується до оголошення рішення про демобілізацію, або на певний строк: від 1 до 10 років залежно від посади, досвіду, кваліфікації, спеціальності.

"Від подачі резюме до потрапляння людини до військової частини пройде від одного до двох місяців мінімум. Цей процес включає в себе і співбесіду, і оформлення, і медичний огляд, і навчання та підготовку, яка триватиме один місяць", - розповів уповноважений.

Окрім того, будь-хто, навіть той, хто отримав вже повістку, може відгукнутися на вакансії, які розміщені на онлайн платформах. Звичайно до того моменту, поки він не був мобілізований.

Кандидат може відмовитися від укладання контракту на будь-якому етапі до укладення контракту. Однак, якщо людина відмовилася укладати контракт, то він може бути мобілізований.

Вакансії до війська розміщуються на чотирьох платформах: Lobby X, OLX, Work.ua та Robota.ua, які їм надають військові частини.

Фактично військові частини безпосередньо на цих платформах розміщують вакансії. Відповідно людина може знайти вакансію, яка їй цікава на цій платформі і таким чином через платформу подати заявку якщо вона зацікавлена у відповідній посаді. На цьому етапі працівники ТЦК не мають до цього процесу жодного відношення.

"Коли ви побачили вакансію на онлайн платформі, яка вас цікавить, ви можете на неї відгукнутися. Потім відбувається контакт з військовою частиною, якщо ваш відгук підходить під той профіль вакансії, який розміщений на онлайн платформі. Ви проходите співбесіду з відповідним уповноваженим офіцером військової частини. Якщо ви підходите військовій частині, то вона оформляє вам лист згоду, з яким ви звертаєтеся до ТЦК. В ТЦК відбувається процес оформлення. Потім необхідно пройти медичний огляд, після чого ви заправляєтесь в навчальний центр. З навчального центру, де відбувається базова, а також за потреби фахова підготовка, ви направляється до проходження служби у військову частину, яка власне вам і видала лист згоду, або відношення", - наголосив Бежевець.

Він додав, що бажано мати резюме, що дасть змогу відповідному представнику військової частини краще оцінити, зрозумівши ваш досвід, ваш фах, ким ви раніше були в житті, і яким чином відповідає ваш досвід тій посаді, яка пропонується.

Нагадаємо

У третій тиждень лютого у Львові розпочав роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України.