В Минобороны рассказали, чем рекрутинг отличается от мобилизации и какие имеет преимущества

В Министерстве обороны рассказали, какие преимущества рекрутинга, чем рекрутинг отличается от мобилизации, сколько времени занимает процесс подачи резюме до распределения в воинскую часть и другие ответы на самые распространенные вопросы о рекрутинге. Об этом рассказал в блиц-интервью уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает УНН.

"Рекрутинг и мобилизация - это два параллельных процесса. Цель у них одна - это комплектация вооруженных сил. Когда мы говорим о рекрутинге, мы говорим о контрактах, что дает возможность человеку выбрать и должность, на которой он будет служить, и часть, в которой человек будет служить. Когда мы говорим о мобилизации, то это процесс комплектования с учетом предыдущего опыта человека. Однако человек не влияет ни на выбор должности, ни на выбор части", - сказал Бежевец.

Он добавил, что "рекрутированные" люди имеют больше социальных льгот, чем мобилизованные.

По его словам, среди преимуществ контрактной службы есть:

возможность выбора места прохождения военной службы и возможность избрания военно-учетной специальности;

возможность карьерного роста с учетом личных пожеланий военнослужащего;

возможность поступления в высшее военное учебное заведение для получения первого уровня высшего образования - бакалавр;

возможность прохождения военной службы по месту службы супруга/супруги;

денежная выплата за заключение первоначального контракта и размещение вместе с семьей в семейном общежитии, или денежная компенсация за аренду жилья;

возможность получения кредита от государства для приобретения жилья;

предоставление детям военнослужащих в первоочередном порядке мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских лагерях.

Бежевец отметил, что также выплачивается дополнительное вознаграждение военнослужащим во время военного положения в размере 30 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. гривен в зависимости от места службы и участия в боевых действиях.

Также в случае принятия на контракт не по месту фактического проживания будут выплачиваться подъемная денежная помощь в размере месячного денежного обеспечения. Плюс 50% от размера денежного обеспечения за каждого члена семьи.

"Минимальное денежное обеспечение для солдата Сухопутных войск сегодня составляет 20276 гривен, что зависит от звания, выслуги лет, рода войск. Так, например, боец ДШБ или морской пехоты получает больше бойца Сухопутных войск, имея аналогичное звание или должность", - отметил представитель Минобороны.

Он отметил, что контракт подписывается до объявления решения о демобилизации, или на определенный срок: от 1 до 10 лет в зависимости от должности, опыта, квалификации, специальности.

"От подачи резюме до попадания человека в воинскую часть пройдет от одного до двух месяцев минимум. Этот процесс включает в себя и собеседование, и оформление, и медицинский осмотр, и обучение и подготовку, которая продлится один месяц", - рассказал уполномоченный.

Кроме того, любой, даже тот, кто получил уже повестку, может откликнуться на вакансии, которые размещены на онлайн платформах. Конечно до того момента, пока он не был мобилизован.

Кандидат может отказаться от заключения контракта на любом этапе до заключения контракта. Однако, если человек отказался заключать контракт, то он может быть мобилизован.

Вакансии в армию размещаются на четырех платформах: Lobby X, OLX, Work.ua и Robota.ua, которые им предоставляют военные части.

Фактически военные части непосредственно на этих платформах размещают вакансии. Соответственно человек может найти вакансию, которая ему интересна на этой платформе и таким образом через платформу подать заявку если он заинтересован в соответствующей должности. На этом этапе работники ТЦК не имеют к этому процессу никакого отношения.

"Когда вы увидели вакансию на онлайн платформе, которая вас интересует, вы можете на нее откликнуться. Затем происходит контакт с воинской частью, если ваш отклик подходит под тот профиль вакансии, который размещен на онлайн платформе. Вы проходите собеседование с соответствующим уполномоченным офицером воинской части. Если вы подходите воинской части, то она оформляет вам письмо согласия, с которым вы обращаетесь в ТЦК. В ТЦК происходит процесс оформления. Затем необходимо пройти медицинский осмотр, после чего вы заправляетесь в учебный центр. Из учебного центра, где происходит базовая, а также при необходимости профессиональная подготовка, вы направляется к прохождению службы в воинскую часть, которая собственно вам и выдала письмо согласия, или отношение", - отметил Бежевец.

Он добавил, что желательно иметь резюме, что позволит соответствующему представителю воинской части лучше оценить, поняв ваш опыт, вашу профессию, кем вы раньше были в жизни, и каким образом соответствует ваш опыт той должности, которая предлагается.

Напомним

В третью неделю февраля во Львове начал работу центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины.