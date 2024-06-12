У Міноборони Німеччини планують відновити обов'язковий військовий облік для молодих чоловіків

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив про плани відновити систему з відбору придатних для служби в армії молодих людей, яка була припинена 13 років тому. Про це УНН пише з посиланням на BILD.

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У Міноборони Німеччини хочуть зобов'язати всіх юнаків заповнювати спеціальну анкету про бажання і здатність служити в армії.

Пропозиція Пісторіуса - це перший крок на шляху до можливого відновлення обов'язкової військової служби в Німеччині. У новому плані військової служби передбачається, що всі чоловіки і жінки з паспортом ФРН після досягнення 18 років отримають від бундесверу офіційного листа з пропозицією розглянути можливість проходження базової військової служби до 17 місяців.

Жінки можуть, а чоловіки будуть зобов'язані заповнити спеціальні онлайн-анкети від бундесверу. У ній потрібно буде вказати дані про склад сім'ї, наявну підготовку і фізичну форму, а також позначити своє ставлення до носіння зброї. На основі інформації з анкет (у міністерстві припускають, що заповнювати її будуть приблизно 400 тисяч осіб щорічно) бундесвер проводитиме відбір 40 тисяч кандидатів, яких призвуть на військову службу.

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Мета бундесверу полягає в тому, щоб додатково набирати від п'яти до семи тисяч нових призовників, починаючи з 2025 року. Борис Пісторіус вважає, що з урахуванням строковиків, які проходитимуть базову військову підготовку, чисельність армії може зрости до 460 тисяч осіб (200

Мета бундесверу полягає в тому, щоб додатково набирати від п'яти до семи тисяч нових призовників, починаючи з 2025 року. Борис Пісторіус вважає, що з урахуванням строковиків, які проходитимуть базову військову підготовку, чисельність армії може зрости до 460 тисяч осіб (200 тисяч із них - чинні, решта - резервісти).

Додамо

Минулого року чисельність бундесверу скоротилася до 181 тисячі солдатів. Міністерство оборони ФРН розглядає можливість запровадження призову, зокрема, через російське вторгнення в Україну. Пісторіус неодноразово заявляв, що Німеччина має бути готовою до війни і разом із союзниками по НАТО виступати надійним стримувальним фактором.

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