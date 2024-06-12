Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах восстановить систему по отбору пригодных для службы в армии молодых людей, которая была прекращена 13 лет назад. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

В Минобороны Германии хотят обязать всех юношей заполнять специальную анкету о желании и способности служить в армии.

Предложение Писториуса - это первый шаг на пути к возможному восстановлению обязательной военной службы в Германии. В новом плане военной службы предполагается, что все мужчины и женщины с паспортом ФРГ после достижения 18 лет получат от бундесвера официальное письмо с предложением рассмотреть возможность прохождения базовой военной службы до 17 месяцев.

Женщины могут, а мужчины будут обязаны заполнить специальные онлайн-анкеты от бундесвера. В ней нужно будет указать данные о составе семьи, имеющейся подготовке и физической форме, а также обозначить свое отношение к ношению оружия. На основе информации из анкет (в министерстве предполагают, что заполнять ее будут примерно 400 тысяч человек ежегодно) бундесвер будет проводить отбор 40 тысяч кандидатов, которых призовут на военную службу.

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Цель бундесвера состоит в том, чтобы дополнительно набирать от пяти до семи тысяч новых призывников, начиная с 2025 года. Борис Писториус считает, что с учетом срочников, которые будут проходить базовую военную подготовку, численность армии может вырасти до 460 тысяч человек (200

Цель бундесвера состоит в том, чтобы дополнительно набирать от пяти до семи тысяч новых призывников, начиная с 2025 года. Борис Писториус считает, что с учетом срочников, которые будут проходить базовую военную подготовку, численность армии может вырасти до 460 тысяч человек (200 тысяч из них - действующие, остальные - резервисты).

Добавим

В прошлом году численность бундесвера сократилась до 181 тысячи солдат. Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения призыва, в частности, из-за российского вторжения в Украину. Писториус неоднократно заявлял, что Германия должна быть готова к войне и вместе с союзниками по НАТО выступать надежным сдерживающим фактором.

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