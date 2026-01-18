У Міноборони Німеччини заявили, що їх військові планово залишили Гренландію

Візит військовослужбовців із Німеччини до Гренландії спочатку планувався на 15-17 січня. Про це йдеться у повідомленні Міноборони ФРН, передає УНН із посиланням на Bild.

За інформацією Міноборони Німеччини, поїздку збиралися продовжити до 18 січня, проте не стали цього робити через погані погодні умови на острові.

У бундесвері візит до Німеччини назвали успішним. Підполковник Мелевчик, коментуючи підсумки місії з аеропорту Нуука, заявив, що співпраця з датськими військовими була максимально конструктивною.

Наразі солдати бундесверу вже сіли в літак, який має доставити їх із Гренландії до Німеччини, додає видання.

Раніше Bild повідомив, що німецькі військові, які прибули до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа, несподівано покинули острів.