У Міноборони Німеччини заявили, що їх військові планово залишили Гренландію

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію через погані погодні умови. Візит, що мав тривати до 18 січня, завершився раніше, але співпрацю з датськими військовими назвали успішною.

У Міноборони Німеччини заявили, що їх військові планово залишили Гренландію

Візит військовослужбовців із Німеччини до Гренландії спочатку планувався на 15-17 січня. Про це йдеться у повідомленні Міноборони ФРН, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За інформацією Міноборони Німеччини, поїздку збиралися продовжити до 18 січня, проте не стали цього робити через погані погодні умови на острові.

У бундесвері візит до Німеччини назвали успішним. Підполковник Мелевчик, коментуючи підсумки місії з аеропорту Нуука, заявив, що співпраця з датськими військовими була максимально конструктивною.

Наразі солдати бундесверу вже сіли в літак, який має доставити їх із Гренландії до Німеччини, додає видання.

Додамо

Раніше Bild повідомив, що німецькі військові, які прибули до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа, несподівано покинули острів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ґренландія
Бундесвер
Bild
Дональд Трамп
Німеччина