В Минобороны Германии заявили, что их военные планово покинули Гренландию

Визит военнослужащих из Германии в Гренландию изначально планировался на 15-17 января. Об этом говорится в сообщении Минобороны ФРГ, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По информации Минобороны Германии, поездку собирались продлить до 18 января, однако не стали этого делать из-за плохих погодных условий на острове.

В бундесвере визит в Германию назвали успешным. Подполковник Мелевчик, комментируя итоги миссии из аэропорта Нуука, заявил, что сотрудничество с датскими военными было максимально конструктивным.

Сейчас солдаты бундесвера уже сели в самолет, который должен доставить их из Гренландии в Германию, добавляет издание.

Добавим

Ранее Bild сообщил, что немецкие военные, прибывшие в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа, неожиданно покинули остров.