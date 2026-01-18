В Минобороны Германии заявили, что их военные планово покинули Гренландию
Киев • УНН
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию из-за плохих погодных условий. Визит, который должен был продлиться до 18 января, завершился раньше, но сотрудничество с датскими военными назвали успешным.
Визит военнослужащих из Германии в Гренландию изначально планировался на 15-17 января. Об этом говорится в сообщении Минобороны ФРГ, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По информации Минобороны Германии, поездку собирались продлить до 18 января, однако не стали этого делать из-за плохих погодных условий на острове.
В бундесвере визит в Германию назвали успешным. Подполковник Мелевчик, комментируя итоги миссии из аэропорта Нуука, заявил, что сотрудничество с датскими военными было максимально конструктивным.
Сейчас солдаты бундесвера уже сели в самолет, который должен доставить их из Гренландии в Германию, добавляет издание.
Добавим
Ранее Bild сообщил, что немецкие военные, прибывшие в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа, неожиданно покинули остров.