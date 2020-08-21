У Малі після військового перевороту заявили про обрання "перехідного президента"

“На екстреному саміті регіонального блоку ECOWAS в четвер лідери Західної Африки заявили, що направлять посланців у країну, щоб допомогти забезпечити „негайне повернення конституційного ладу“ і закликали відновити президента Ібрагіма Бубакара Кейта на посаді”, — йдеться в повідомленні. У відповідь на заколот ECOWAS призупинив участь Малі в блоці.

За словами президент Нігеру Махамада Іссуфоу, ECOWAS “донесе керівникам військової хунти, що в цьому регіоні закінчуються часи взяття влади силою”.

Нагадаємо, 18 серпня військові заарештували президента Ібрагіма Бубакара Кейта і прем’єр-міністра Малі Бубу Сіссе. До цього в країні на базі Каті стався військовий переворот. Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку. Він також розпустив парламент і уряд. Представник військових, що влаштували заколот в країні, Ісмаель Ваг заявив, що кордони Малі будуть закриті до особливого розпорядження, буде введена комендантська година.



Опозиційний “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил”, який бере участь в протесті проти уряду, відмовився назвати затримання Кейта військовим заколотом, заявивши, що це “народне повстання”. Малійська опозиція також заявила про намір співпрацювати з військовими, що захопили владу в країні для забезпечення політичного перехідного процесу.



Малі знаходиться в Західній Африці. У 1994-2000 роках Ібрагім Бубакар Кейта був прем’єр-міністром республіки, з 2002 по 2007 рік — головою Національних зборів. Президентом Малі він став у вересні 2013 року, в серпні 2018-го його переобрали.

У березні Конституційний суд Малі скасував результати з 31 виборчої дільниці на виборах до парламенту. У результаті партія Кейта отримала додаткові місця і стала найбільшим блоком. Невдоволення в країні зростало на тлі повідомлень про корупцію, бідність населення і діяльність екстремістських угруповань.

У червні і липні в Малі пройшли масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Кейта. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися зіткненнями жителів і силовиків.