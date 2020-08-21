У Малі після військового перевороту заявили про обрання "перехідного президента"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 159102 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 112780 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 104438 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 112331 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 132451 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 140753 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225063 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216603 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186981 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176512 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 51909 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 15967 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 13826 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 11668 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21185 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 159106 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162085 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 282419 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 305774 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52022 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35774 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50368 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52072 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127419 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Малі після військового перевороту заявили про обрання "перехідного президента"

Київ • УНН

 • 15465 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представник військових, що влаштували заколот в Малі, Ісмаель Ваг заявив, що цього тижня солдати визначать перехідного президента, який може бути "або цивільним, або солдатом", повідомляє France24, передає УНН.

У Малі після військового перевороту заявили про обрання "перехідного президента"

“На екстреному саміті регіонального блоку ECOWAS в четвер лідери Західної Африки заявили, що направлять посланців у країну, щоб допомогти забезпечити „негайне повернення конституційного ладу“ і закликали відновити президента Ібрагіма Бубакара Кейта на посаді”, — йдеться в повідомленні. У відповідь на заколот ECOWAS призупинив участь Малі в блоці.

За словами президент Нігеру Махамада Іссуфоу, ECOWAS “донесе керівникам військової хунти, що в цьому регіоні закінчуються часи взяття влади силою”.

Нагадаємо, 18 серпня військові заарештували президента Ібрагіма Бубакара Кейта і прем’єр-міністра Малі Бубу Сіссе. До цього в країні на базі Каті стався військовий переворот. Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку. Він також розпустив парламент і уряд. Представник військових, що влаштували заколот в країні, Ісмаель Ваг заявив, що кордони Малі будуть закриті до особливого розпорядження, буде введена комендантська година.

Опозиційний “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил”, який бере участь в протесті проти уряду, відмовився назвати затримання Кейта військовим заколотом, заявивши, що це “народне повстання”. Малійська опозиція також заявила про намір співпрацювати з військовими, що захопили владу в країні для забезпечення політичного перехідного процесу.

Малі знаходиться в Західній Африці. У 1994-2000 роках Ібрагім Бубакар Кейта був прем’єр-міністром республіки, з 2002 по 2007 рік — головою Національних зборів. Президентом Малі він став у вересні 2013 року, в серпні 2018-го його переобрали.

У березні Конституційний суд Малі скасував результати з 31 виборчої дільниці на виборах до парламенту. У результаті партія Кейта отримала додаткові місця і стала найбільшим блоком. Невдоволення в країні зростало на тлі повідомлень про корупцію, бідність населення і діяльність екстремістських угруповань.

У червні і липні в Малі пройшли масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Кейта. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися зіткненнями жителів і силовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63