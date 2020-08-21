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В Мали после военного переворота заявили об избрании "переходного президента"

Киев • УНН

 • 15465 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представитель военных, которые устроили военный переворот в Мали, Исмаэль Ваг заявил, что на этой неделе солдаты установят переходного президента, который может быть “или гражданским, или солдатом”, сообщает France24, передает УНН.

В Мали после военного переворота заявили об избрании "переходного президента"

“На экстренном саммите регионального блока ECOWAS в четверг лидеры Западной Африки заявили, что направят посланцев в страну, чтобы помочь обеспечить „немедленное возвращение конституционного строя“ и призвали восстановить президента (Ибрагим Бубакара) Кейта в должности”, — говорится в сообщении. Блок ECOWAS приостановил деятельность Мали в ответ на переворот.

По словам президента Нигера Махамада Иссуфоу, ECOWAS “донесет руководителям военной хунты, что в регионе заканчиваются времена взятия власти силой”.

Напомним, 18 августа военные арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Мали Бубу Сиссе. До этого в стране на базе Кати произошел военный переворот. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку. Он также распустил парламент и правительство. Представители военных, устроили мятеж в стране, Исмаэль Ваг заявил, что границы Мали будут закрыты до особого распоряжения, будет введен комендантский час.

Оппозиционное “Движение 5 июня — Объединение патриотических сил”, которое участвует в протесте против правительства, отказалось назвать задержание Кейта военным переворотом, заявив, что это “народное восстание”. Малийская оппозиция также заявила о намерении сотрудничать с военными, захватившими власть в стране для обеспечения политического переходного процесса.

Мали находится в Западной Африке. В 1994-2000 годах Ибрагим Бубакар Кейта был премьер-министром республики, с 2002 по 2007 год — председателем Национального собрания. Президентом Мали он стал в сентябре 2013 года, в августе 2018-го его переизбрали.

В марте Конституционный суд Мали отменил результаты с 31 избирательного участка на выборах в парламент. В результате партия Кейта получила дополнительные места и стала крупнейшим блоком. Недовольство в стране росло на фоне сообщений о коррупции, бедности населения и деятельности экстремистских группировок.

В июне и июле в Мали прошли массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Кейта. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

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