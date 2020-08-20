AFP: опозиція Малі співпрацюватиме з бунтівниками по перехідному процесу

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Малійський антиурядовий “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил” (M5-RFP) в середу заявив про намір співпрацювати з військовими, що захопили владу в країні для забезпечення політичного перехідного процесу. Про це повідомило Agence France-Presse з посиланням на заяву опозиційної коаліції, передає УНН.

У M5-RFP підкреслили, що будуть займатися “розробкою плану дій, зміст якого буде узгоджено з НКПН (Національний комітет порятунку народу, сформований повстанцями орган — ред) і всіма силами країни”.

Лідери M5-RFP вітали досконалий військовими переворот, який “завершив боротьбу за відставку президента Ібрагіма Бубакара Кейт”. Опозиція “взяла до відома” зобов’язання створеного бунтівниками Національного комітету порятунку народу (НКПН) “почати цивільний політичний перехід”.

“Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил” було створено в червні в Саудівській Аравії імамом Махмудом Дико. Перша скликана їм в Бамако 5 червня найбільша за останні роки антиурядова демонстрація зібрала кілька десятків тисяч людей. З ініціативи Дико в столиці були проведені ще дві великі демонстрації — 19 червня і 10 липня. Її учасники вимагали відставки президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта, створення уряду народної єдності, розпуску парламенту.

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