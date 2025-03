Президент Малі пішов у відставку після військового заколоту

“Я не хочу, щоб проливалася кров для збереження моєї влади”, — сказав Кейта.

Він також розпустив парламент і уряд.

Напередодні, 18 серпня, військові заарештували Кейта і прем’єр-міністра Малі Бубу Сіссе. До цього в країні на базі Каті стався військовий заколот, були затримані кілька високопоставлених цивільних і військових керівників.

Опозиційний “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил”, який бере участь в протесті проти уряду, відмовився назвати затримання Кейта військовим заколотом, заявивши, що це “народне повстання”.

“Кейта не хотів слухати своїх людей. Ми запропонували альтернативу, але він відповів вбивствами”, — заявив представник руху Нухум Того.

Франція засудила події, що відбуваються в африканській республіці, а генсекретар ООН Антоніу Гутерреш зажадав звільнити Кейта і заявив про необхідність врегулювати розбіжності мирним шляхом.

У березні Конституційний суд Малі скасував результати з 31 виборчої дільниці на виборах до парламенту. В результаті партія Кейта отримала додаткові місця і стала найбільшим блоком. Крім цього, невдоволення в країні зростало також на тлі повідомлень про корупцію, бідність населення і діяльності екстремістських угруповань.

У червні і липні в Малі пройшли масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Кейт. Для розгону протестуючих поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися зіткненнями жителів і силовиків.

Малі знаходиться в Західній Африці. У 1994-2000 роках Кейта був прем'єр-міністром республіки, з 2002 по 2007 рік - головою Національних зборів. Президентом Малі він став у вересні 2013 року, в серпні 2018 го його переобрали.

BREAKING NEWS

Mali Crisis #Mali's 75-Yrs old Beleaguered President Ibrahim Boubacar Keita-#IBK has on State TV Announced his Resignation,Dissolution of Government and Parliament.

This Proclamation comes Hours after his Arrest and Detention by Mutinying Soldiers.#M5RFP #CMAS pic.twitter.com/cls39slggA

— Honourable Media Africa™ (@HonourableMedia) August 19, 2020