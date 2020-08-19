Президент Мали ушел в отставку после военного переворота
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку после того, как в стране произошел военный переворот. Об этом он заявил в ходе телевизионного обращения, сообщает Reuters, передает УНН.
"Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти", - сказал Кейта.
Он также распустил парламент и правительство.
Накануне, 18 августа, военные арестовали Кейта и премьер-министра Малые Бубу Сиссе. До этого в стране на базе Кати произошел военный переворот, были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей.
Оппозиционный "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил", который участвует в протесте против правительства, отказался назвать задержания Кейта военным мятежом, заявив, что это "народное восстание".
"Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами ", - заявил представитель движения Нухум Того.
Франция осудила события, происходящие в африканской республике, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал освободить Кейта и заявил о необходимости урегулировать разногласия мирным путем.
В марте Конституционный суд Мали отменил результаты с 31 избирательного участка на выборах в парламент. В результате партия Кейты получила дополнительные места и стала самым крупным блоком. Помимо этого, недовольство в стране росло также на фоне сообщений о коррупции, бедности населения и деятельности экстремистских группировок.
В июне и июле в Мали прошли массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Кейты. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.
Мали находится в Западной Африке. В 1994–2000 годах Кейта был премьер-министром республики, с 2002 по 2007 год — председателем национального собрания. Президентом Мали он стал в сентябре 2013 года, в августе 2018-го его переизбрали.
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Mali Crisis #Mali's 75-Yrs old Beleaguered President Ibrahim Boubacar Keita-#IBK has on State TV Announced his Resignation,Dissolution of Government and Parliament.
This Proclamation comes Hours after his Arrest and Detention by Mutinying Soldiers.#M5RFP #CMAS pic.twitter.com/cls39slggA