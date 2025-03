Президент Мали ушел в отставку после военного переворота

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти", - сказал Кейта.

Он также распустил парламент и правительство.

Накануне, 18 августа, военные арестовали Кейта и премьер-министра Малые Бубу Сиссе. До этого в стране на базе Кати произошел военный переворот, были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей.

Оппозиционный "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил", который участвует в протесте против правительства, отказался назвать задержания Кейта военным мятежом, заявив, что это "народное восстание".

"Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами ", - заявил представитель движения Нухум Того.

Франция осудила события, происходящие в африканской республике, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал освободить Кейта и заявил о необходимости урегулировать разногласия мирным путем.

В марте Конституционный суд Мали отменил результаты с 31 избирательного участка на выборах в парламент. В результате партия Кейты получила дополнительные места и стала самым крупным блоком. Помимо этого, недовольство в стране росло также на фоне сообщений о коррупции, бедности населения и деятельности экстремистских группировок.

В июне и июле в Мали прошли массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Кейты. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

Мали находится в Западной Африке. В 1994–2000 годах Кейта был премьер-министром республики, с 2002 по 2007 год — председателем национального собрания. Президентом Мали он стал в сентябре 2013 года, в августе 2018-го его переизбрали.

