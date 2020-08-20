AFP: оппозиция Мали будет сотрудничать с мятежниками по переходному процессу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Малийское антиправительственное “Движение 5 июня — Объединение патриотических сил” (M5-RFP) в среду заявил о намерении сотрудничать с военными, захватившими власть в стране для обеспечения политического переходного процесса. Об этом сообщил Agence France-Presse со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции, передает УНН.
В M5-RFP подчеркнули, что будут заниматься “разработкой плана действий, содержание которого будет согласовано с НКСН (Национальный комитет спасения народа, сформированный повстанцами орган — ред) и всеми силами страны”.
Лидеры M5-RFP приветствовали совершенный военными переворот, который “завершил борьбу за отставку президента Ибрагима Бубакара Кейт”. Оппозиция “приняла к сведению” обязательства созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) “начать гражданский политический переход”.
“Движение 5 июня — Объединение патриотических сил” было создано в июне в Саудовской Аравии имамом Махмудом Дико. Первая созванная им в Бамако 5 июня крупнейшая за последние годы антиправительственная демонстрация собрала несколько десятков тысяч человек. По инициативе Дико в столице были проведены еще две большие демонстрации — 19 июня и 10 июля. Ее участники требовали отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, создание правительства народного единства, роспуска парламента.