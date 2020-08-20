AFP: оппозиция Мали будет сотрудничать с мятежниками по переходному процессу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68956 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95722 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105037 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124834 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100530 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101442 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103728 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Малийское антиправительственное “Движение 5 июня — Объединение патриотических сил” (M5-RFP) в среду заявил о намерении сотрудничать с военными, захватившими власть в стране для обеспечения политического переходного процесса. Об этом сообщил Agence France-Presse со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции, передает УНН.

В M5-RFP подчеркнули, что будут заниматься “разработкой плана действий, содержание которого будет согласовано с НКСН (Национальный комитет спасения народа, сформированный повстанцами орган — ред) и всеми силами страны”.

Лидеры M5-RFP приветствовали совершенный военными переворот, который “завершил борьбу за отставку президента Ибрагима Бубакара Кейт”. Оппозиция “приняла к сведению” обязательства созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) “начать гражданский политический переход”.

“Движение 5 июня — Объединение патриотических сил” было создано в июне в Саудовской Аравии имамом Махмудом Дико. Первая созванная им в Бамако 5 июня крупнейшая за последние годы антиправительственная демонстрация собрала несколько десятков тысяч человек. По инициативе Дико в столице были проведены еще две большие демонстрации — 19 июня и 10 июля. Ее участники требовали отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, создание правительства народного единства, роспуска парламента.

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