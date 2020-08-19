AFP: Військові, що влаштували заколот в Малі, оголосили про створення Національного комітету порятунку

За даними агентства, військові закликають до поступового переходу влади, який повинен привести до нових виборів, а також вони взяли зобов'язання дотримуватись всіх міжнародних угод.

Напередодні, 18 серпня, військові заарештували Кейта і прем’єр-міністра Малі Бубу Сіссе. До цього в країні на базі Каті стався військовий заколот, були затримані кілька високопоставлених цивільних і військових керівників.

Пізніше Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку. Він також розпустив парламент і уряд.

Опозиційний “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил”, який бере участь в протесті проти уряду, відмовився назвати затримання Кейта військовим заколотом, заявивши, що це “народне повстання”.

У березні Конституційний суд Малі скасував результати з 31 виборчої дільниці на виборах до парламенту. В результаті партія Кейта отримала додаткові місця і стала найбільшим блоком. Крім цього, невдоволення в країні зростало також на тлі повідомлень про корупцію, бідність населення і діяльності екстремістських угруповань.

У червні і липні в Малі пройшли масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Кейт. Для розгону протестуючих поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися зіткненнями жителів і силовиків.

#BREAKING New Mali military junta vows transition leading to fresh elections pic.twitter.com/SIOgzurGqu