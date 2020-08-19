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AFP: Військові, що влаштували заколот в Малі, оголосили про створення Національного комітету порятунку

AFP: Військові, що влаштували заколот в Малі, оголосили про створення Національного комітету порятунку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Військові Малі, які влаштували у вівторок заколот і заарештували членів уряду і президента Ібрагіма Бубакара Кейта, оголосили в середу про створення Національного комітету порятунку народу. Про це повідомило Agence France-Presse (AFP), передає УНН.

За даними агентства, військові закликають до поступового переходу влади, який повинен привести до нових виборів, а також вони взяли зобов'язання дотримуватись всіх міжнародних угод.

Напередодні, 18 серпня, військові заарештували Кейта і прем’єр-міністра Малі Бубу Сіссе. До цього в країні на базі Каті стався військовий заколот, були затримані кілька високопоставлених цивільних і військових керівників.

Пізніше Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку. Він також розпустив парламент і уряд.

Опозиційний “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил”, який бере участь в протесті проти уряду, відмовився назвати затримання Кейта військовим заколотом, заявивши, що це “народне повстання”.

У березні Конституційний суд Малі скасував результати з 31 виборчої дільниці на виборах до парламенту. В результаті партія Кейта отримала додаткові місця і стала найбільшим блоком. Крім цього, невдоволення в країні зростало також на тлі повідомлень про корупцію, бідність населення і діяльності екстремістських угруповань.

У червні і липні в Малі пройшли масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Кейт. Для розгону протестуючих поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися зіткненнями жителів і силовиків.

#BREAKING New Mali military junta vows transition leading to fresh elections pic.twitter.com/SIOgzurGqu

— AFP news agency (@AFP) August 19, 2020

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