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AFP: устроившие мятеж военные объявили о создании Национального комитета спасения Мали

AFP: устроившие мятеж военные объявили о создании Национального комитета спасения Мали

Киев  •  УНН

 • 17494 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Военные Мали, которые устроили во вторник мятеж и арестовали членов правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейта, объявили в среду о создании Национального комитета спасения народа. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP), передает УНН.

По данным агентства, военные призывают к постепенному переходу власти, который должен привести к новым выборам, а также они взяли обязательство соблюдать все международные соглашения.

Накануне, 18 августа, военные арестовали Кейта и премьер-министра Мали Бубу Сиссе. До этого в стране на базе Кати произошел военный переворот, были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей.

Позже Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку. Он также распустил парламент и правительство.

Оппозиционное “Движение 5 июня — Объединение патриотических сил”, которое участвует в протесте против правительства, отказалось назвать задержания Кейта военным мятежом, заявив, что это “народное восстание”.

В марте Конституционный суд Мали отменил результаты с 31 избирательного участка на выборах в парламент. В результате партия Кейта получила дополнительные места и стала крупнейшим блоком. Кроме этого, недовольство в стране росло также на фоне сообщений о коррупции, бедности населения и деятельности экстремистских группировок.

В июне и июле в Мали прошли массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Кейт. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

#BREAKING New Mali military junta vows transition leading to fresh elections pic.twitter.com/SIOgzurGqu

— AFP news agency (@AFP) August 19, 2020

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