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У Малі стався заколот солдат: ЗМІ повідомляють про арешт президента країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. На військовій базі в Малі стався заколот солдат. Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта був арештований солдатами-бунтівниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"У вівторок на військовій базі неподалік від столиці Малі Бамако було чутно постріл. Дипломатичні джерела та служба безпеки заявила, що відбуваються заворушення", - повідомили в агентстві.

Зазначається, що саме на цій базі, що в 15 км від міста Каті, у 2012 році сталося повстання, яке призвело до державного перевороту.

Зазначається, що масштаби заворушень були не одразу зрозумілими, а один європейський дипломат заявив, що порівняно невелика кількість членів Національної гвардії, очевидно, через суперечки щодо виплат захопила склад боєприпасів, і з того часу їх оточили інші військові.

"Французьке військове джерело заявило, що між командуванням армії Малі та повстанцями відбуваються перемовини. Офіційний представник малійських військових сил підтвердив, що по базі в Каті здійснили вистріли, але сказав, що не має додаткової інформації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як інформується, людей з будівель уряду евакуювали. При цьому, біля офісу прем’єр-міністра було чутно постріл.

Водночас пише агентство з посиланням на два джерела зі служби безпеки, президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта був арештований у вівторок солдатами-бунтівниками в столиці Бамако.

"Арешт був проведений після того, як солдати підняли заколот на армійській базі Каті в околицях Бамако і оточили низку високопоставлених цивільних і військових чиновників", - уточнили в агентстві. 

Як вказано, повстання проти президента Маліі Ібрагіма Бубакара Кейти, які відбувається, є найсерйознішою політичною кризою в Малі з моменту перевороту у 2012 році, під час якого скинули тодішнього президента Амаду Тумані Туре.

"Опоненти Кейти проводять масові акції протесту з червня, закликаючи його піти у відставку через те, що, за їхніми словами, він не зміг відновити безпеку і вирішити проблему корупції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щонайменше 11 людей стали жертвами заворушень, що спалахнули в столиці Малі Бамако після завершення багатотисячної антиурядової демонстрації, яка пройшла 10 липня.

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