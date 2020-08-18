В Мали произошел мятеж солдат: СМИ сообщают об аресте президента страны

"Во вторник на военной базе недалеко от столицы Мали Бамако было слышно выстрел. Дипломатические источники и служба безопасности заявила, что происходят беспорядки", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что именно на этой базе, в 15 км от города Кати, в 2012 году произошло восстание, которое привело к государственному перевороту.

Отмечается, что масштабы беспорядков были не сразу понятными, а один европейский дипломат заявил, что сравнительно небольшое количество членов Национальной гвардии, очевидно, из-за споров по выплатам захватило склад боеприпасов, и с тех пор их окружили другие военные.

"Французский военный источник заявил, что между командованием армии Мали и повстанцами происходят переговоры. Официальный представитель малийских военных сил подтвердил, что по базе в Кати осуществили выстрелы, но сказал, что не имеет дополнительной информации", - говорится в сообщении.

Кроме того, как информируется, людей из зданий правительства эвакуировали. При этом, у офиса премьер-министра был слышен выстрел.

В то же время пишет агентство со ссылкой на два источника из службы безопасности, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был арестован во вторник солдатами-бунтовщиками в столице Бамако.

"Арест был произведен после того, как солдаты подняли мятеж на армейской базе Кати в окрестностях Бамако и окружили ряд высокопоставленных гражданских и военных чиновников", - уточнили в агентстве.

Как указано, продолжающееся восстание против президента Мали Ибрагима Бубакара Кейти является самым серьезным политическим кризисом в Мали с момента переворота в 2012 году, во время которого сбросили тогдашнего президента Амаду Тумани Туре.

"Оппоненты Кейти проводят массовые акции протеста с июня, призывая его уйти в отставку из-за того, что, по их словам, он не смог восстановить безопасность и решить проблему коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 11 человек стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в столице Мали Бамако после завершения многотысячной антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 июля.