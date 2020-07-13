AFP: в ході заворушень в Малі загинули щонайменше 11 осіб

ukru
19 березня, 18:42 • 84445 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 127296 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111254 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 125919 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131077 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122727 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 164278 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125615 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125257 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124200 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 46343 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 59733 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 63285 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 104729 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 77133 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 105508 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 110368 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 102959 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 164287 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 124483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 64886 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 71577 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 110989 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 128837 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127969 перегляди
Актуальне
AFP: в ході заворушень в Малі загинули щонайменше 11 осіб

AFP: в ході заворушень в Малі загинули щонайменше 11 осіб

Київ • УНН

 • 15169 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Щонайменше 11 людей за минулі вихідні стали жертвами заворушень, що спалахнули в столиці Малі Бамако після завершення багатотисячної антиурядової демонстрації, яка пройшла 10 липня. Про це, як передає в неділю агентство France Presse, повідомив співробітник місцевої служби швидкої допомоги, передає УНН.

Раніше агентство поінформувало про чотирьох загиблих.

За його відомостями, влада затримала щонайменше 20 осіб, в тому числі деяких активістів руху. Відзначається, що найзапекліші зіткнення пройшли в суботу ввечері біля мечеті, імамом якої є лідер протестувальників Махмуд Дико.

Демонстрація 10 липня була організована опозиційною структурою “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил” (M5-RFP), створеного і очолюваного Дико. Демонстрація стала третьою подібною за останні два місяці і найчисленнішої. Її учасники вимагали створення перехідного уряду на чолі з незалежним прем’єр-міністром, розпуску парламенту, заміни частини суддів Конституційного суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія: у Хабаровську другий день поспіль тривають протести через арешт губернатора

За наполяганням Дико опозиція зняла гасло негайної відставки президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта, обрання якого імам підтримав на виборах в серпні 2018 року. За словами лідера опозиції, негайна відставка глави держави створить в країні більше проблем, ніж вирішить. У свою чергу, Кейта зробив ряд поступок опозиції, зокрема, оголосивши 11 липня про розпуск Конституційного суду.

Як пише видання, перед Малі зараз гостро стоять питання безпеки, так як загальна ситуація в країні залишається складною через триваючі атаки з боку ісламістських терористичних угруповань. Найбільші серед них — “Ісламська держава в Західній Африці” (ISWAP) і “Ісламська держава в Великий Сахарі” (ISGS). Обидві є структурами терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести у Болгарії: президент закликав уряд і генпрокурора піти у відставку

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32