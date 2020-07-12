Росія: у Хабаровську другий день поспіль тривають протести через арешт губернатора

Повідомляється, що 12 липня люди ходили до регіонального управління Федеральної служби безпеки РФ та вигукували “Свободу Фургалу”. Речниця затриманого Надія Томченко подякувала від його імені за підтримку та закликала утримуватися від агресії та провокацій.

Акція протесту у неділю була неузгодженою. Уряд Хабаровського краю закликав жителів не брати участі в протестах. “Зберігайте розсудливість! Нагадуємо, що будь-які мітинги зараз є несанкціонованими. Організаторам та учасникам потрібно розуміти, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Крім того, в регіоні складається небезпечна ситуація через поширення COVID-19” — заявила пресслужба регіонального уряду.

Фургал був затриманий 9 липня біля свого будинку в Хабаровську і на наступний день арештований Басманним судом Москви. Чиновник підозрюється в організації двох вбивств і замаху на вбивство в середині “нульових”. За висунутими звинуваченнями йому загрожує ув’язнення аж до довічного терміну.

Політик є одним із кількох російських керівників регіонів, які не є членом партії "Единая Россия", він є членом ЛДПР. У 2018 році він виграв протестне голосування в регіоні, перемігши чинного губернатора В’ячеслава Шпорта. У першому турі він випередив його на 675 голосів, у другому — більш як на 40 відсотків.

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