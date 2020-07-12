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Россия: в Хабаровске второй день подряд продолжаются протесты из-за ареста губернатора

Россия: в Хабаровске второй день подряд продолжаются протесты из-за ареста губернатора

Киев  •  УНН

 • 13753 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В российском Хабаровске сотни людей вышли на второй день протестов из-за ареста губернатора Сергея Фургала, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что 12 июля люди ходили в региональное управление Федеральной службы безопасности РФ и выкрикивали “Свободу Фургалу”. Спикер задержанного Надежда Томченко поблагодарила от его имени за поддержку и призвала воздерживаться от агрессии и провокаций.

Акция протеста в воскресенье была несогласованной. Правительство Хабаровского края призвало жителей не участвовать в протестах. “Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная ситуация из-за распространения COVID-19”, — заявила пресс-службе регионального правительства.

Фургал был задержан 9 июля возле своего дома в Хабаровске и на следующий день арестован Басманным судом Москвы. Чиновник подозревается в организации двух убийств и покушения на убийство в середине “нулевых”. По предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Политик является одним из нескольких российских руководителей регионов, которые не являются членами правящей партии “Единая Россия”, он является членом ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта. В первом туре он опередил его на 675 голосов, во втором — более чем на 40 процентов.

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