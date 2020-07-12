У російському Хабаровську тисячі людей протестували проти арешту губернатора

За неофіційними даними, в акції взяли участь до 35 тисяч людей. Пресслужба регіонального управління МВС повідомила про участь “від 10 до 12 тисяч осіб”.

Спочатку місцева влада спробувала не допустити проведення акції і перекрила центральну площу міста металевою огорожею через нібито проведення дезінфекції. Однак протестувальники прибрали паркан, вийшовши на площу. Потім вони пройшли центральною вулицею міста. Після цього відбувся мітинг біля будівлі уряду Хабаровського краю.

Тисячі людей під час акції підписали петицію на захист Сергія Фургала, повідомляє місцеве видання DVhab.ru. Серед учасників мітингу були як молоді люди, так і представники старшого покоління, більшість — без масок. За даними місцевих ЗМІ, на вулиці вийшли не тільки жителі Хабаровська, а й передмість. Поліція спостерігала за акцією, її співробітники супроводжували колону на деяких ділянках. Акція тривала понад чотири години і завершилася без інцидентів та затримань.

Напередодні у соцмережах та через оголошення на під’їздах будинків поширювали заклик вийти на мітинг на захист Фургала. Раніше в той же день Басманний суд Москви задовольнив клопотання слідства про арешт чинного губернатора Хабаровського краю. Фургала відправили в СІЗО до 9 вересня 2020 року. За словами адвоката Фургала Бориса Кожем’якіна, під час судового засідання губернатор відкинув усі звинувачення і заявив про непричетність до інкримінованих йому злочинів.

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Відомий у Хабаровському краї бізнесмен Сергій Фургал почав політичну кар’єру в 2005 році, коли був обраний до регіонального парламенту за списком партії Володимира Жириновського — ЛДПР. З 2007 по 2018 роки був депутатом трьох скликань Державної думи Росії. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю Фургал з великою перевагою переміг представника “Єдиної Росії”, тодішнього главу регіону В’ячеслава Шпорта.

9 липня 2020 року Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Слідство вважає, що політик був організатором убивств двох бізнесменів, а також організатором замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї і Амурській області в 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області.

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