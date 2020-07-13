AFP: в ходе беспорядков в Мали погибли по меньшей мере 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По меньшей мере 11 человек за минувшие выходные стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в столице Мали Бамако после завершения многотысячной антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 июля. Об этом, как передает в воскресенье агентство France Presse, сообщил сотрудник местной службы скорой помощи, передает УНН.
Ранее агентство проинформировало о четырех погибших.
По его сведениям, власти задержали не менее 20 человек, в том числе некоторых активистов движения. Отмечается, что ожесточенные столкновения прошли в субботу вечером возле мечети, имамом которой является лидер протестующих Махмуд Дико.
Демонстрация 10 июля была организована оппозиционной структурой “Движение 5 июня — Объединение патриотических сил” (M5-RFP), созданного и возглавляемого Дико. Демонстрация стала третьей подобной за последние два месяца и самой многочисленной. Ее участники требовали создания переходного правительства во главе с независимым премьер-министром, роспуска парламента, замены части судей Конституционного суда.
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По настоянию Дико оппозиция сняла лозунг немедленной отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, избрание которого имам поддержал на выборах в августе 2018 года. По словам лидера оппозиции, немедленная отставка главы государства создаст в стране больше проблем, чем решит. В свою очередь, Кейта сделал ряд уступок оппозиции, в частности, объявив 11 июля о роспуске Конституционного суда.
Как пишет издание, перед Мали сейчас остро стоят вопросы безопасности, так как общая ситуация в стране остается сложной из-за продолжающихся атаки со стороны исламистских террористических группировок. Крупнейшие среди них — “Исламское государство в Западной Африке” (ISWAP) и “Исламское государство в Большой Сахаре” (ISGS). Обе являются структурами террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).
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