AFP: в ходе беспорядков в Мали погибли по меньшей мере 11 человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96506 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104118 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130022 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109195 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129475 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101751 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102472 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104334 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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AFP: в ходе беспорядков в Мали погибли по меньшей мере 11 человек

AFP: в ходе беспорядков в Мали погибли по меньшей мере 11 человек

Киев  •  УНН

 • 15160 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. По меньшей мере 11 человек за минувшие выходные стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в столице Мали Бамако после завершения многотысячной антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 июля. Об этом, как передает в воскресенье агентство France Presse, сообщил сотрудник местной службы скорой помощи, передает УНН.

Ранее агентство проинформировало о четырех погибших.

По его сведениям, власти задержали не менее 20 человек, в том числе некоторых активистов движения. Отмечается, что ожесточенные столкновения прошли в субботу вечером возле мечети, имамом которой является лидер протестующих Махмуд Дико.

Демонстрация 10 июля была организована оппозиционной структурой “Движение 5 июня — Объединение патриотических сил” (M5-RFP), созданного и возглавляемого Дико. Демонстрация стала третьей подобной за последние два месяца и самой многочисленной. Ее участники требовали создания переходного правительства во главе с независимым премьер-министром, роспуска парламента, замены части судей Конституционного суда.

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По настоянию Дико оппозиция сняла лозунг немедленной отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, избрание которого имам поддержал на выборах в августе 2018 года. По словам лидера оппозиции, немедленная отставка главы государства создаст в стране больше проблем, чем решит. В свою очередь, Кейта сделал ряд уступок оппозиции, в частности, объявив 11 июля о роспуске Конституционного суда.

Как пишет издание, перед Мали сейчас остро стоят вопросы безопасности, так как общая ситуация в стране остается сложной из-за продолжающихся атаки со стороны исламистских террористических группировок. Крупнейшие среди них — “Исламское государство в Западной Африке” (ISWAP) и “Исламское государство в Большой Сахаре” (ISGS). Обе являются структурами террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).

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