У Малі закривають кордони та вводять комендантську годину

Так, у заяві, поширеній на державному телеканалі ORTM, солдати-бунтівники, які влаштували військовий заколот у вівторок, назвали себе Національним комітетом порятунку народу на чолі з полковником-майором Ісмаелем Вагом.

"З вами, як єдине ціле, ми можемо повернути цій країні колишню велич", - сказав Ваг, оголосивши, що "кордони будуть закриті і з 21:00 до 5 ранку вводиться комендантська година".

Напередодні, 18 серпня, військові заарештували президента Ібрагіма Бубакара Кейта і прем’єр-міністра Малі Бубу Сіссе. До цього в країні на базі Каті стався військовий переворот, були затримані кілька високопоставлених цивільних і військових керівників.

Пізніше Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку. Він також розпустив парламент і уряд.



Опозиційний “Рух 5 червня — Об’єднання патріотичних сил”, яке бере участь в протесті проти уряду, відмовився назвати затримання Кейта військовим заколотом, заявивши, що це “народне повстання”.

У березні Конституційний суд Малі скасував результати з 31 виборчої дільниці на виборах до парламенту. У результаті партія Кейта отримала додаткові місця і стала найбільшим блоком. Крім цього, невдоволення в країні зростало також на тлі повідомлень про корупцію, бідність населення і діяльність екстремістських угруповань.

У червні і липні в Малі пройшли масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Кейта. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися зіткненнями жителів і силовиків.



