В Мали закрывают границы и вводят комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Границы Мали будут закрыты до особого распоряжения, будет введен комендантский час. Об этом сообщил представитель военных, устроивших мятеж в стране, Исмаэль Ваг, передает УНН со ссылкой на AP.
Так, в заявлении, распространенном на государственном телеканале ORTM, солдаты-мятежники, которые устроили военный переворот во вторник, назвали себя Национальным комитетом спасения народа во главе с полковником-майором Исмаэлем Вагом.
"С вами, как единое целое, мы можем вернуть этой стране былое величие", - сказал Ваг, объявив, что "границы будут закрыты и с 21:00 до 5 утра вводится комендантский час".
Накануне, 18 августа, военные арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Малые Бубу Сиссе. До этого в стране на базе Кати произошел военный переворот, были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей.
Позже Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку. Он также распустил парламент и правительство.
Оппозиционное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил", которое участвует в протесте против правительства, отказался назвать задержания Кейта военным мятежом, заявив, что это "народное восстание".
В марте Конституционный суд Мали отменил результаты с 31 избирательного участка на выборах в парламент. В результате партия Кейта получила дополнительные места и стала крупнейшим блоком. Кроме этого, недовольство в стране росло также на фоне сообщений о коррупции, бедности населения и деятельности экстремистских группировок.
В июне и июле в Мали прошли массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Кейта. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.